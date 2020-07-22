شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء دورة واشنطن للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة محترفي التنس (إيه تي بي) إلغاء دورة واشنطن التي كان من المقرر أن يُستأنف من خلالها الموسم في 13 أغسطس/آب المقبل، وذلك بسبب «استمرار عدم اليقين بشأن جائحة كوفيد-19».
وجاء في بيان صادر عن الرابطة أن قرار إلغاء دورة «سيتي أوبن» لل500 نقطة في واشنطن اتخذ بسبب «استمرار عدم اليقين بشأن كوفيد-19... وبسبب الشكوك التي تؤثر في القدرة على الالتزام بالمواعيد النهائية للدورة».
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