إلغاء دورة واشنطن للتنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة محترفي التنس (إيه تي بي) إلغاء دورة واشنطن التي كان من المقرر أن يُستأنف من خلالها الموسم في 13 أغسطس/آب المقبل، وذلك بسبب «استمرار عدم اليقين بشأن جائحة كوفيد-19».

وجاء في بيان صادر عن الرابطة أن قرار إلغاء دورة «سيتي أوبن» لل500 نقطة في واشنطن اتخذ بسبب «استمرار عدم اليقين بشأن كوفيد-19... وبسبب الشكوك التي تؤثر في القدرة على الالتزام بالمواعيد النهائية للدورة».