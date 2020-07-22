نادي مليحة يطلق بطولته الدولية للشطرنج للناشئين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمناسبة اليوم العالمي للشطرنج، أطلق نادي مليحة بطولة مليحة الدولية للناشئين عبر الإنترنت 2020، التي تعد من أقوى البطولات الدولية على مستوى العالم العربي للناشئين تحت 14 سنة، وهو ما تجلى في المشاركة الكبيرة التي حظيت بها من 11 دولة عربية وأجنبية.

وتقاطر العشرات من المشاركين من دول أوكرانيا، الهند، مصر، سوريا، والإمارات للمشاركة والتنافس على جوائزها وبلغ عدد المشاركين 245 لاعباً.

وجاء قرار مجلس إدارة النادي بتنظيم البطولة لمواكبه الفعاليات الدولية التي تقام على المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت.

وأكد سالم راشد الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين أن البطولة تحمل أهمية كبيرة على خارطة الأحداث الدولية، كونها تحظى بمشاركة لافتة من أبرز اللاعبين والدول الممارسة للعبة الشطرنج.