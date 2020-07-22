شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مليحة يطلق بطولته الدولية للشطرنج للناشئين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمناسبة اليوم العالمي للشطرنج، أطلق نادي مليحة بطولة مليحة الدولية للناشئين عبر الإنترنت 2020، التي تعد من أقوى البطولات الدولية على مستوى العالم العربي للناشئين تحت 14 سنة، وهو ما تجلى في المشاركة الكبيرة التي حظيت بها من 11 دولة عربية وأجنبية.
وتقاطر العشرات من المشاركين من دول أوكرانيا، الهند، مصر، سوريا، والإمارات للمشاركة والتنافس على جوائزها وبلغ عدد المشاركين 245 لاعباً.
وجاء قرار مجلس إدارة النادي بتنظيم البطولة لمواكبه الفعاليات الدولية التي تقام على المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت.
وأكد سالم راشد الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين أن البطولة تحمل أهمية كبيرة على خارطة الأحداث الدولية، كونها تحظى بمشاركة لافتة من أبرز اللاعبين والدول الممارسة للعبة الشطرنج.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي مليحة يطلق بطولته الدولية للشطرنج للناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.