إقبال كبير على المشاركة في سباق نصف ماراثون عجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحظى سباق نصف ماراثون عجمان الافتراضي الذي أطلقته دائرة التنمية السياحية بعجمان مؤخراً بإقبال كبير من جميع المستويات والقدرات، وتمكّن السباق من استقطاب 400 مشارك خلال إسبوعين على إطلاقه.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار حرص الدائرة على تفعيل دور الرياضة المجتمعية بشكل مستمر؛ بهدف نشر الثقافة الرياضية، وجعل الرياضة الأسلوب المثالي، ونمط حياة لأفراد المجتمع إضافة إلى توفير البديل المثالي والمبتكر من خلال الفعاليات الافتراضية في ظل الظروف الصحية الراهنة.

ويوفر السباق للمشاركين فرصة الاختيار بين 10 كيلومترات أو مسافة نصف الماراثون التي تبلغ 21.1 كيلومتر، ويستهدف مشاركة 500 متسابق يقوم كل منهم بالجري لمرة واحدة في الهواء الطلق أو على جهاز المشي المنزلي خلال الفترة من 1 الى 31 يوليو/تموز، وتوثيق ذلك من خلال أحد برامج أو وسائل التتبع والتقاط صورة من صفحة النشاط في الهاتف الجوال ورفعها مع البيانات الشخصية على الرابط الذي يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني بعد التسجيل، وسيتم التواصل مع المشاركين خلال أسبوعين؛ لإيصال ميدالية المشاركة التذكارية إلى منزل أو مقر العمل.