المنتدى الدولي للمرأة والرياضة ينطلق الأربعاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق في الساعة 11 صباح الأربعاء، فعاليات المنتدى الافتراضي الدولي لرياضة المرأة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، ويقام تحت شعار «مستقبل رياضة المرأة في ظل التحديات الراهنة»، وتشارك فيه عدد من القياديات الرياضية النسائية المحلية، والدولية، وعدد من الرياضيات المحترفات في مختلف الألعاب الرياضية.

وقالت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة عضو مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي، بدبي: «نفتخر بأن تستضيف دبي هذا المنتدى الأول من نوعه، ونشكر مجلس دبي الرياضي على حرصه دائماً على دعم وتطوير الرياضة النسائية، ونتمنى له المزيد من النجاح والإنجازات، ونتمنى أن نحقق استفادة كبيرة من هذا المنتدى، ونفيد كل النساء في الإمارات، وفي كل دول العالم، وأن نخرج منه بنتائج ملموسة في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها القطاع الرياضي في العالم أجمع، بسبب جائحة كورونا «كوفيد 19»، والتي أدت إلى توقف النشاط الرياضي، وتأجيل كل المنافسات الرياضية، وتواجه المرأة الرياضية تحدياً كبيراً في ممارسة التدريبات والحفاظ على لياقتها، لذلك توجب علينا أن نناقش هذه الأزمة بجدية وعلى مستوى دولي لإيجاد حلول تساعدنا على تخطي هذه التحديات.

من جانبها، قالت الشيخة نعيمة الأحمد الصباح، رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية: «سعيدة بالمشاركة في هذا المنتدى الدولي الرائد للمرأة والرياضة الذي يناقش «مستقبل رياضة المرأة في ظل التحديات الراهنة»، وينظمه مجلس دبي الرياضي، الذي يثبت كل يوم قدرته على تحقيق تطور ملحوظ في القطاع الرياضي، فجهود المجلس ملحوظة على المستويين العربي، والعالمي، خاصة في مجال تطوير الرياضة النسائية، وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية الكبيرة التي تلفت أنظار العالم إلى دبي باعتبارها واحدة من أنشط المدن في العالم».

وأضافت الشيخة نعيمة: «كما أن تنظيم حدث دولي افتراضي مثل هذا المنتدى ليس بأمر غريب على دولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة التي عودت العالم على التميز والابتكار، وتبهرنا بالتطور السريع والملحوظ في شتى المجالات».

وتفتتح فعاليات المنتدى في الساعة 11:00 صباحاً حيث تلقي روضة المحرزي رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي كلمة افتتاح المنتدى، تليها الجلسة الأولى التي تتحدث فيها موزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع في دولة الإمارات، وتحمل الجلسة عنوان «تأثير جائحة كوفيد 19 في رياضة المرأة والمجتمع»، وتقام الجلسة الثانية في الساعة 11:20 صباحاً وتتحدث فيها الشيخة نعيمة الأحمد الصباح رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة عضو مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي بدبي، وتحمل الجلسة عنوان «مستقبل رياضة المرأة في ظل التحديات الراهنة».

وتقام الجلسة الثالثة في الساعة 11:35 وتتحدث فيها كل من لورا ستيفاني جورج أمين عام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ولاعبة المنتخب الفرنسي لكرة القدم سابقاً، والبطلة الأولمبية التونسية إيناس بوبكري الحاصلة على الميدالية البرونزية في رياضة المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016، والفائزة بجائزة «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتشارك أيضاً في الجلسة اللاعبة الإماراتية نادية خديم قائدة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الوصل الرياضي بدبي، وتحمل الجلسة عنوان «تأثير جائحة كوفيد 19 في أداء اللاعبات».

وتقام الجلسة الرابعة في الساعة 11:55 صباحاً، وتتحدث فيها ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ود. مي جابر عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وتحمل الجلسة عنوان «دور المؤسسات في دعم برامج رياضة المرأة مستقبلاً».

وفي ختام المنتدى تلقي فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة مدير لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، كلمة الختام وتوصيات المنتدى، وتدير الجلسات الإعلامية فرح سالم.