قرعة أوروبا تفشل فضائياً وتتحول لمسرحية كوميدية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أجبرت أزمة كورونا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إجراء قرعة المراحل الأخيرة من مسابقتي دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليج يوم الجمعة فضائياً عبر منصة زووم لكن بعد انتشار تسجيل القرعة أثبتت التجربة أنها فاشلة بكل المقاييس.

وأدار البرتغالي بيدرو بنتو مدير العلاقات العامة في يويفا من المقر بمدينة نيون السويسرية مجريات الحدث الذي انتظره عشاق الكرة بلهفة وبعد مقابلة ناجحة صوتياً وفنياً مع كيلليني مدافع يوفنتوس ومدير الكرة في مانشستر سيتي بيجرشتين، قبل إعلان القرعة، طرأت الكثير من المشاكل التقنية مثل مقابلة مصورة بدون صوت مع كوكي نجم أتلتيكو مدريد من العاصمة الإسبانية سببت الإحراج ليويفا ما أجبر بينتو على تقليص التعليقات والمقابلات.

وانهالت تعليقات المشجعين: «قرعة أوروبا كانت مسرحية كوميدية» و«إذا كان موقع يويفا يواجه هذه المشاكل الفنية فما حالنا نحن؟» و«أقترح منح الفريق الذي يحصل على أفضل إشارة في زووم مكاناً في نصف النهائي».

وما زاد الطين بلة وصف مدافع بايرن ميونيخ الألماني السابق توماس هيملر مسابقة يوروبا ليج بـ«كأس الخاسرين» قبل سحب قرعة ربع ونصف نهائي البطولة. وكان هيملر واحداً من القلائل الذين تواجدوا في مقر الاتحاد الأوروبي وقال بصوت مرتفع لزميله في يويفا جيورجيو ماركيتي بحضور بنتو: «هل تعرف ماذا يسمي بنتو هذه البطولة، لا؟ كأس الخاسرين».