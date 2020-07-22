إقبال كثيف على برنامج الترايثلون الصيفي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد البرنامج الصيفي المنوع الذي يقام عبر طريق الاتصال المرئي عن بُعد الذي أطلقته جمعية الإمارات للترايثلون إقبالاً كبيراً من المشاركين، الذين انتظموا في اليوم الأول للبرنامج؛ حيث اشترك 42 لاعباً في نشاط السباحة مع المدرب فاروق الجسمي، بينما شارك 32 لاعباً في الحصة الثانية التي خصصت للمرونة مع المدربة دلال مصطفى، وقد وصل عدد المشاركين في كافة الأنشطة إلى 340 لاعباً، وما يزال العدد في تزايد مستمر، ويشمل النشاط الصيفي للترايثلون 5 ألعاب، هي: المرونة، والسباحة، والدراجات الهوائية، والجري، وتمارين تقوية، ويهدف إلى جذب أكبر شريحة من ممارسي رياضة الترايثلون، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي؛ لاستمرار ممارسة الرياضة عن بُعد خلال فترة الإجازة الصيفية.

وشهد اليوم الثاني الاثنين إقامة نشاط اليوجا مع المدربة الدولية سامانيه، وشهدت الحصة التدريبية مشاركة 50 لاعباً، واستمرت لمدة 45 دقيقة؛ حيث قدمت خلالها المدربة الهدف من المشاركة، وكيفية الاستفادة القصوى من اليوجا؛ باعتبارها رياضة التأمل التي تعيد التوازن الذهني للرياضيين عموماً.