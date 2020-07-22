اخبار الرياضه

إقبال كثيف على برنامج الترايثلون الصيفي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على برنامج الترايثلون الصيفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد البرنامج الصيفي المنوع الذي يقام عبر طريق الاتصال المرئي عن بُعد الذي أطلقته جمعية الإمارات للترايثلون إقبالاً كبيراً من المشاركين، الذين انتظموا في اليوم الأول للبرنامج؛ حيث اشترك 42 لاعباً في نشاط السباحة مع المدرب فاروق الجسمي، بينما شارك 32 لاعباً في الحصة الثانية التي خصصت للمرونة مع المدربة دلال مصطفى، وقد وصل عدد المشاركين في كافة الأنشطة إلى 340 لاعباً، وما يزال العدد في تزايد مستمر، ويشمل النشاط الصيفي للترايثلون 5 ألعاب، هي: المرونة، والسباحة، والدراجات الهوائية، والجري، وتمارين تقوية، ويهدف إلى جذب أكبر شريحة من ممارسي الترايثلون، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي؛ لاستمرار ممارسة عن بُعد خلال فترة الإجازة الصيفية.
وشهد اليوم الثاني الاثنين إقامة نشاط اليوجا مع المدربة الدولية سامانيه، وشهدت الحصة التدريبية مشاركة 50 لاعباً، واستمرت لمدة 45 دقيقة؛ حيث قدمت خلالها المدربة الهدف من المشاركة، وكيفية الاستفادة القصوى من اليوجا؛ باعتبارها رياضة التأمل التي تعيد التوازن الذهني للرياضيين عموماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقبال كثيف على برنامج الترايثلون الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا