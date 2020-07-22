شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دورتموند يفضل بيلينجهام كلاعب وسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح
سيتحول الجناح الأيسر الإنجليزي الواعد جود بيلينجهام (17 عاماً) للاعب وسط في ناديه الجديد بروسيا دورتموند بعد تعليمات من مدربه لوسيان فافر. ووقع بيلينجهام الذي أعجبه تطور مواطنه جادون سانشو في النادي الألماني عقداً لـ5 سنوات بواقع 50 ألف إسترليني أسبوعياً، لكنه سيكون متاحاً للعب في آخر مباراة لنادي طفولته الأربعاء أمام ديربي كاونتي بالدرجة الأولى في إنجلترا.
وسينافس بيلينجهام مهاجمي الوسط جوليان براندت وإيمري تشان وفيتزيل بدلاً من منافسة سانشو وحكيمي وهالاند على مكان في خط الهجوم لأن مدربه يعتقد أنه سيلعب بشكل أفضل بالرقم 8.
وحاول مانشستر يونايتد كثيراً إقناع بيلينجهام باللحاق به حتى أن سير فيرجسون اصطحبه في جولة ميدانية بملعب أولد ترافورد لكنه فضل دورتموند حيث استقبله النادي بأغنية «هاي جود» الكلاسيكية لفرقة بيتلز بصوت زملائه، وسوف ينضم بيلينجهام لفريقه الجديد بعد أسبوع من الراحة ويلحق بهم لمعسكر في منتجع باد راجاز السويسري بدءاً من 10 أغسطس المقبل.
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