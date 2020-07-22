مجلس الشارقة يشكل لجنة لإعداد الهياكل التنظيمية في الإمارة الباسمة

اعتمد مجلس الشارقة الرياضي تشكيل لجنة؛ لإعداد الهيكل التنظيمي واقتراح اللوائح الرئيسية في أنديته ضمن أهدافه لتنظيم العمل في الأندية وتوافقها مع التطلعات المستقبلية وأهداف المجلس الاستراتيجية، وترأست اللجنة مريم يوسف الحوسني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء، وبعضوية كل من نبيل محمد عاشور مدير إدارة الشؤون الرياضية والتطوير، وعبد الله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة، وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، ومحمد علي بن حماد مدير مكتب الأمين العام، ومريم سلطان المهيري رئيس شعبة التدريب وتقييم الأداء عضواً ومقرراً للجنة.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «يظل المجلس دائماً في غاية الحرص على التطوير المستمر لأندية الإمارة الباسمة فيما يختص بالنواحي الإدارية والتنظيمية في ظل الدعم المستمر والاهتمام الكبير بالرياضة؛ سعياً منا للارتقاء بها نحو الأفضل».

وقالت مريم يوسف الحوسني مدير إدارة الإستراتيجية والأداء بالمجلس ورئيس اللجنة: «تقوم اللجنة بالعديد من المهام الموكلة إليها منها: إعداد خطة العمل ومعايير مدخلات الهياكل التنظيمية في المؤسسات الرياضية، وبما يتوافق مع أهداف المجلس والتوجهات العامة بالإمارة، والمقارنة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ودراسة طلبات المؤسسات الرياضية؛ لتصميم هيكل تنظيمي أو هيكل وظيفي أو تقييم الهيكل التنظيمي أو الوظيفي القائم والحالي، ودراسة التأثيرات المالية والإدارية المترتبة على تصميم الهيكل التنظيمي المقترح للمؤسسات الرياضية سواء بزيادة النفقات المالية أو تخفيضها، وتوزيع الموارد البشرية الحتمية على الهيكل المقترح والمتوقعة على المدى المتوسط من ثلاث إلى خمس سنوات.

وأضافت: كما سيتم التنسيق مع الأندية لترشيح منسق من كل مؤسسة رياضية لمتابعة وتوفير كافة متطلبات فريق العمل وأية بيانات أو وثائق أخرى ضمن المتطلبات لدراسة طلبات تصميم أو تعديل أو تقييم الهيكل.