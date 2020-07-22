حل الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تم حل الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي العراقي؛ بسبب استقالة الرئيس السابق للنادي أنور حمة؛ نتيجة إحالته إلى التقاعد؛ بسبب وصوله للسن القانوني الوظيفي، وتم تشكيل هيئة إدارية مؤقتة تتولى مهمة تسيير أمور النادي إلى حين إقامة انتخابات رسمية يحدد وقتها لاحقاً.

وتألفت الهيئة المؤقتة من كل من شهاب جاهد رئيساً، ووليد الزيدي وهيثم كاظم وموفق الزهيري ورياض البزاز «أعضاء».

ومن المؤمل أن تقوم الهيئة المؤقتة بالتحضير لتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة؛ لغرض اختيار هيئة إدارية جديدة للنادي.

من جانب آخر، باشر الطاقم التدريبي المساعد لفريق القوة الجوية المؤلف من حمزة هادي وجاسم غلام كمدربين مساعدين وهاشم خميس كمدرب لحراس المرمى عمله مع مدرب الفريق الأول أيوب أوديشو، في حين تنتظر إدارة النادي موافقة مدرب اللياقة البدنية الإسباني جونزالو؛ لكي ينضم للطاقم التدريبي للفريق.

وكانت إدارة النادي وبعد التشاور مع المدرب الأول لفريقها الكروي قد أبعدت الطاقم التدريبي المساعد السابق للفريق الذي كان يتألف من لؤي صلاح وعلي عبدالجبار ومدرب حراس المرمى غانم إبراهيم.