شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن موعد منافسات الدورى والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة عن مواعيد المباريات المتبقية من بطولة دوري السوبر رجال ومواجهات كأس مصر المتبقية للموسم الحالى 2019 - 2020.

ويستضيف الجزيرة فريق الأهلي يوم السبت الموافق 29 أغسطس على ملعب الجزيرة في رابع المواجهات، وفي حالة فوز الجزيرة واللجوء لمباراة خامسة ستقام على ملعب 6 أكتوبر يوم الاثنين 31 من الشهر نفسه.

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ومن المقرر أن تقام مباريات دور النهائي بين الاتحاد السكندري والفريق المتأهل من مواجهة الأهلي والجزيرة أيام الجمعة 4 سبتمبر- الأحد 6 سبتمبر - الثلاثاء 8 سبتمبر - الخميس 10 سبتمبر - السبت 12 سبتمبر في ملعب 6 أكتوبر.

أما مباريات كأس مصر فتقام آخر مباريات دور الـ8 بين سموحة وطلائع الجيش على ملعب سموحة يوم الأربعاء 19 أغسطس، ثم تنطلق مواجهات نصف النهائي بين الفائز من سموحة وطلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد 23 أغسطس على ملعب 6 أكتوبر، وعلى نفس الملعب وفي نفس اليوم تقام المباراة الاخرى من نفس الدور بين سبورتنج والأهلي.

وتقام المباراة النهائية لكأس مصر وتحديد المراكز الثالث والرابع يوم الثلاثاء 25 من أغسطس على ملعب 6 أكتوبر.