شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدي زكي يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد حمدي زكي لاعب فريق الاسماعيلي إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب إجرائه للمسحة الخاصة بالفيروس وظهرت نتيجتها ايجابية . وكشف محمد حمدي زكي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اصابته بكورونا قائلا: " الحمد لله على كل شئ إيجابية كورونا وقدر الله ما شاء فعل.. دعواتكم. كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن رأيه في إقامة ودية الأهلي وسموحة يوم الجمعة المقبل بعد إعلان إصابة اثنين من لاعبي الفريق الأزرق بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة. قال سلطان في تصريحات تليفزيونية: "لا مانع من إقامة ودية الأهلي أمام سموحه بعد عزل اللاعبين الاثنين والاطمئنان على باقي الفريق" ، مضيفا أن سموحة ظهرت به نتائج إيجابية بعد ودية الزمالك حيث إن الفريقين يخضعان لمسحات كورونا بشكل أسبوعي للاطمئنان على حالة اللاعبين. فى سياق متصل نصح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، بتقليل عدد الوديات بين فرق الدوري خلال الفترة الحالية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو نشر العدوى ، حيث قال فى تصريحات تليفزيونية "يجب تقليل الوديات قدر الإمكان وكذلك تقليل الحاضرين في المباريات تفاديا لازدياد الحالات المصابة".

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