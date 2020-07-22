شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى عن ودية أسوان والمقاولون: حققنا مكاسب عديدة واللياقة البدنية "جيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن رضاه عن أداء الفريق في ثاني التجارب الودية التي خاضها أبناء الجنوب أمام المقاولون العرب، مساء أمس الثلاثاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودته 6 أغسطس المقبل.

وقال كشري في تصريحات تلفزيونية لملعب أون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: لعبت على الشق الدفاعي أكثر خارج ملعبي، ومطمئن من الشق البدني والوصول لمرمى المقاولون كثيراً لعبنا بثقة واستحوذنا على الكرة، عدنا من الخسارة أمام الاسماعيلي وكدنا نتغلب على المقاولون ولذلك سعيد بأداء الفريق.

فيما تحدث محمود سمكة إداري أسوان عن مميزات معسكر الفريق المقام حالياً بالمركز الأوليمبي قائلاً: المميز في معسكرات القاهرة انها تساعدنا على خوض تجارب ودية قوية بعكس تواجدنا في أسوان.

وتعد هذه المباراة هي الودية الثانية في إطار استعدادات تماسيح النيل لعودة الدوري العام، بينما كانت الأولى في التجارب الودية للمقاولون العرب، حيث تعود عجلة الدوري إلى الدوران في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي واستمرت لـ 147 يوماً بسبب انتشار فيروس كورونا. وبدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض في حراسة المرمى Advertisements خط الظهر: طارق أبو العز، عبدلله السنجهاوي، ابراهيم القاضي، محمود نعيم خط الوسط: محمد رزق، أحمد عامر، ابراهيم جلال وحسن يوسف الهجوم: عبد العزيز إمام ومحمد عبد المجيد ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

فيما يحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.