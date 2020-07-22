شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشامي: البعض يحاول وضع لوائح تفصيل ومرتجى ساند "فكرة" رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سابقاً، أن هناك مجموعة تحاول وضع لائحة تفصيل لاتحاد الكرة من أجل منع أشخاص بعينها من الترشح للانتخابات المرتقبة، وأضاف الشامي في تصرحات تلفزيونية لـ "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير:الفيفا يريد تداول السلطة في الاتحادات المحلية ليس احتكارها لكن البعض يحاول وضع لوائح تفصيل لمنع أسماء بعينها من التواجد في الانتخابات، والمكتب التنفيذي في اتحاد الكرة لم يفعل في أغلب الدورات

أضاف الشامي: الأهلي ساند مقترحات رابطة الأندية في ملف عودة الجماهير، وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي كان متحمساً للغاية لرابطة الأندية ومشروع بطاقات عودة الجماهير، وواصل: أحمد مجاهد طلب إلغاء اجتماع رابطة الأندية بحجة عدم علم أبو ريدة، وصدمت بقرار اتحاد الكرة بحل رابطة الأندية، ولم أفشل مرة في حياتي وحتى الآن مصدوم من القرار.

في سياق آخر، نصح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، بتقليل عدد الوديات بين فرق الدوري خلال الفترة الحالية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو نشر العدوى ، حيث قال فى تصريحات تليفزيونية "يجب تقليل الوديات قدر الإمكان وكذلك تقليل الحاضرين في المباريات تفاديا لازدياد الحالات المصابة".

وتابع أن اتحاد الكرة أوضح للفرق ضمن الإجراءات الاحترازية حجز دور واحد في الفندق الذي يستضيف معسكر الفريق وتقليل عدد من يتعامل معهم الفريق قدر الإمكان ، مضيفا أن الأعداد انخفضت بشكل عام في مصر مؤخرًا بسبب الالتزام لكن التهاون سيؤدي للكثير من الأضرار.