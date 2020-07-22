شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: أزارو أفضل مهاجم خلال الموسمين الماضيين فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، إن المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والذى انتهت إعارته للاتفاق السعودي اليوم، يُعد من أفضل المهاجمين خلال الموسمين الماضيين فى الدوري المصري.

وأضاف مدرب الفراعنة في تصريحات تليفزيونية أن عودة أزارو للأهلي عقب انتهاء إعارته مع نادي الاتفاق السعودي إضافة قوية للقلعة الحمراء، خاصة بعدما الأداء المميز الذي قدمه مع هذا الموسم.

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وتابع ضياء السيد أن الأهلي لديه أليو بادجي ومع عودة وليد أزارو سيكون الجانب الهجومي مميزا جدا الموسم القادم، لقدرة الثنائي على إضافة القوة الهجومية للفريق.