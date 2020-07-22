شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: أزارو أفضل مهاجم خلال الموسمين الماضيين فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، إن المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والذى انتهت إعارته للاتفاق السعودي اليوم، يُعد من أفضل المهاجمين خلال الموسمين الماضيين فى الدوري المصري.
وأضاف مدرب الفراعنة في تصريحات تليفزيونية أن عودة أزارو للأهلي عقب انتهاء إعارته مع نادي الاتفاق السعودي إضافة قوية للقلعة الحمراء، خاصة بعدما الأداء المميز الذي قدمه مع هذا الموسم.
وتابع ضياء السيد أن الأهلي لديه أليو بادجي ومع عودة وليد أزارو سيكون الجانب الهجومي مميزا جدا الموسم القادم، لقدرة الثنائي على إضافة القوة الهجومية للفريق.
من ناحية أخرى كشف ضياء السيد أنه على تواصل مستمر بالثلاثى محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى نجوم الكرة المصرية المحترفين فى الخارج، وقال إنه لا يمكن تتوقع أى قرار لصلاح سواء بالبقاء فى ليفربول الإنجليزى أو الرحيل لأن صلاح معه فريق عمل محترف يدرس كل خطوة له، أما بالنسبة لأحمد حجازى فإنه مستمر مع فريقه ويست بروميتش الإنجليزى ولن يعود لمصر الموسم المقبل سواء للأهلى أو بيراميدز.
وقال السيد، فى تصريحات لبرنامج صباحكم رياضة على إذاعة الشباب والرياضة، إن الأهلى هو نادى القرن الرسمى لأنه حصل على اللقب القارى من جهة رسمية ومعتمدة وهى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بينما يحق للزمالك البحث عن حقه بعد أكثر من 20 سنة من خلال الجهات الشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد: أزارو أفضل مهاجم خلال الموسمين الماضيين فى الدورى المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.