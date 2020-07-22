طلعت يوسف: التعادل في ودية طنطا مُقنع والإتحاد تأثر بالغيابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى رضاه التام عن التعادل بهدف لمثله في المباراة الودية التى خاضها فريقه أمام طنطا ، حيث تقدم الاتحاد بهدف أنتهى به الشوط الاول قبل أن يتعادل ابناء السيد البدوى فى الشوط الثانى لينتهى اللقاء بهدف لكل فريق.
وانتهت مباراة طنطا مع نظيره الاتحاد السكندري التى أقيمت مساء الثلاثاء بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بمقر النادى السكندرى فى سموحة ضمن استعدادات الفريقين لعودة مباريات بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم المقرر لها 6 أغسطيس المقبل، وظهر لاعبى الاتحاد السكندرى بشكل جيد في الشوط الأول وتمكنوا من التقدم عن طريق أحمد حجي في الدقيقة الـ17 لكن في الشوط الثاني ظهر فريق طنطا بشكل مختلف تمامًا عن الشوط الأول، واستطاع تسجيل هدف التعادل عن طريق محمود أسعد فى الدقيقة 76 من كرة عرضية.
من جانب آخر، اتفق مسئولو نادى طنطا مع المهاجم السنغالى الحسن ضيوف على فسخ التعاقد بينهما بالتراضى، بعد الاتفاق على كل الأمور الخاصة بالفسخ دون تضرر أى من الطرفين، وغادر اللاعب السنغالى معسكر أبناء السيد البدوى المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.
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