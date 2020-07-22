شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: التعادل في ودية طنطا مُقنع والإتحاد تأثر بالغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى رضاه التام عن التعادل بهدف لمثله في المباراة الودية التى خاضها فريقه أمام طنطا ، حيث تقدم الاتحاد بهدف أنتهى به الشوط الاول قبل أن يتعادل ابناء السيد البدوى فى الشوط الثانى لينتهى اللقاء بهدف لكل فريق.

Advertisements

وأوضح طلعت يوسف أن نتيجة التعادل مقنعة فى ظل الظروف الصعبه والغيابات المؤثره للفريق وخاصه أنها المباراه الاولى لزعيم الثغر خلال توقف الدوري وحاول الجهاز الفني للفريق تعويض غياب المهاجمين بالدفع بعناصر خط الوسط وبناء الهجمات ولكن تاثر الفريق ، وقال طلعت يوسف أن خالد قمر غاب عن اللقاء بسبب تعرضة للإصابة بشد بسيط وفضّل الجهاز الفنى عدم الدفع به لعدم تفاقم الاصابه وأوضح أن الاداء سيتحسن خلال المرحله المقبله مع عوده اللاعبين الى فورمه المباريات .