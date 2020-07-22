شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله سيسه: الأهلى فاوضنى بشكل غير رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البوركينابى عبدالله سيسية مهاجم فريق الزمالك والمصرى السابق أنه تلقى عرضاً للانتقال الى الاهلى من قبل بعض مسئولية ولكن بصفة غير رسمية ، وأوضح عبدالله سيسية خلال تصريحات تلفزيوينة أنه قرر أعتزال كرة القدم لكنه مُستمر في التدريبات للحفاظ على لياقتة البدنية ، وشدد سيسيه على أنه تشرف بالتدريب تحت قيادة حسام حسن وحسن شحاتة ومختار مختار وتعلم منهم الكثير، وتابع النجم البوكينابي :" كنا فريق رائع ..وكان بأمكاننا تحقيق المزيدا من النجاح مع الزمالك كما أن أحمد حسن قائد حقيقي ولاعب كبير وأعطاني العديد من النصائح التى أعتز بها ، وختم اللاعب تصلايحاته ،: "تمنيت اللعب بجانب شيكابالا لكن لم يحالفني الحظ، وشعرت بالراحة في نادي المصري خاصة مع رئيس النادي كامل ابو علي".

سيسيه كان يلعب ضمن صفوف المصري 2010 -2012 ثم انتقل إلى الزمالك في صفقة انتقال حر ومنه إلى اتحاد الشرطة.