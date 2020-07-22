شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن الرجاء المغربي السابق: "مش خايفين من الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أولحاج كابتن الرجاء المغربي السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك مدرب مخضرم، ويعلم الكثير عن الفريق المغربي، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أضاف أولحاج عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: الرجاء فريق كبير وكذلك الزمالك والمواجهة بينهما ستكون صعبة وأتمنى أن تكون المباراة مشرفة للكرة العربية، والرجاء قدم أداء مميز هذا الموسم.

وتابع كابتن الرجاء المغربي السابق: الدوري المصري كبير، أخرج محمد صلاح الذي شرف العرب، وكارتيرون مدرب كبير ويعلم الكثير عن عن الرجاء بحكم قياته للفريق في الموسم الماضي، ولكن فريق الرجا " مبيخافش" ، وهذا ليس استهزاء ..الرجاء يقدم كرة جميلة ويفوز من يستحق في النهاية.

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في سياق آخر، قال أحمد زاهر المدير الإدارة للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنه تم إلغاء ودية الفريق الأبيض وطلائع الجيش بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، أضاف زاهر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك ويقدمه الإعلامى خالد الغندور:" العميد أحمد المهدي تواصل معى وأبلغنى بظهور حالة كورونا ويرغب في إلغاء المباراة وفورا رفعت الطلب للإدارة" ، تابع زاهر:" أصيب محمد كوفى لاعب سموحة بفيروس كورونا واللاعب خالط جميع لاعبى الزمالك لأنه لم يراهم من فترة كبيرة".

فيما اعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي الغاء مباراة الزمالك الودية امام طلائع الجيش التي كان من المقرر ان تقام غدا في ستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية وأكد الموقع الرسمي تلقي احمد زاهر المدير الاداري للفريق مكالمة هاتفية من العميد احمد المهدي مدير الكرة بالنادي العسكري والذي ابلغه فيها باصابة عمرو جمال لاعب الجيش بفيروس كورونا ونظرا للخوف من مخالطة زملائه في النادي وحرصا علي سلامة لاعبي الزمالك فقد تقرر الغاء المباراة