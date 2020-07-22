شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية بالجبلاية تطالب الفرق بتقليل عدد الوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، بتقليل عدد الوديات بين فرق الدوري خلال الفترة الحالية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو نشر العدوى ، حيث قال فى تصريحات تليفزيونية "يجب تقليل الوديات قدر الإمكان وكذلك تقليل الحاضرين في المباريات تفاديا لازدياد الحالات المصابة".

وتابع أن اتحاد الكرة أوضح للفرق ضمن الإجراءات الاحترازية حجز دور واحد في الفندق الذي يستضيف معسكر الفريق وتقليل عدد من يتعامل معهم الفريق قدر الإمكان ، مضيفا أن الأعداد انخفضت بشكل عام في مصر مؤخرًا بسبب الالتزام لكن التهاون سيؤدي للكثير من الأضرار.

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فى سياق متصل كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة استمرار إصابات لاعبي الإنتاج الحربي بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولي مبارياته فى الجولة الـ18 للدوري و التى ستنطلق يوم 13 أو 14 اغسطس المقبل عقب إنتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و 13 من نفس الشهر.

استقر اتحاد الكرة على إستئناف مباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك أمام المصري ثم الأهلي أمام إنبي يوم 7 أغسطس على أن يلعب الزمالك مباراته الثانية من المؤجلات أمام الاتحاد السكندري يوم 10 أغسطس.

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، إن الإنتاج الحربى ألغى معسكره المغلق الذى كان مقامًا فى شرم الشيخ، بعد إكتشاف إصابة 18 حالة بالفريق بفيرس كورونا، موضحًا إن الإنتاج كان أجرى مسحة طبية قبل الدخول فى المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية، إلا أن الحالات التى ظهرت مجددًا جاءت بعد إقامة المعسكر.