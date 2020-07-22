شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشامي: لائحة إتحاد الكرة تختلف عن لائحة الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر محمود الشامي، رئيس نادي لدية المحلة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مفاجأة خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، وأكد الشامي أن اللائحة المعمول بها حالياً في اتحاد الكرة المصري تختلف عن اللائحة الموجودة لدى الفيفا،وأضاف "نعمل الآن باللائحة الاسترشادية التي تم تفويض اللجنة الأوليمبية بوضعها، وتغافل الاتحاد تماماً عن عقد جمعية عمومية غير عادية في تلك الفترة لوضع لائحة للاتحاد" ، وأضاف: الاتحاد عقد ثلاث جمعيات عمومية غير عادية، كان مطلوب منها كتابة الروابط وعمل التراخيص، في الجمعية الثالثة كانت لمناقشة بند الـ 8 سنوات ونائب الرئيس.

وواصل: لائحة الاتحاد هي الوحيدة المخالفة للوائح الأندية، واتحاد الكرة اعتمد لائحة في 2019 بعدما عقد جمعية عمومية ولكنه لم يرسلها إلى الفيفا، وتابع: تأجيل أمم أفريقيا منحنا الفرصة لالتقاط الأنفاس كان من المفترض وضع الجدول وإعلانه للأندية بشكل أسرع.

في سياق آخر، نصح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، بتقليل عدد الوديات بين فرق الدوري خلال الفترة الحالية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو نشر العدوى ، حيث قال فى تصريحات تليفزيونية "يجب تقليل الوديات قدر الإمكان وكذلك تقليل الحاضرين في المباريات تفاديا لازدياد الحالات المصابة".

وتابع أن اتحاد الكرة أوضح للفرق ضمن الإجراءات الاحترازية حجز دور واحد في الفندق الذي يستضيف معسكر الفريق وتقليل عدد من يتعامل معهم الفريق قدر الإمكان ، مضيفا أن الأعداد انخفضت بشكل عام في مصر مؤخرًا بسبب الالتزام لكن التهاون سيؤدي للكثير من الأضرار.