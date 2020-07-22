شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بفريق الانتاج الحربى يعلن إصابة مختار مختار بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد المهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي أن مختار مختار مدرب الفريق تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وتم اكتشاف أكثر من حالة خلال إجراء مسحة اختبار فيروس كورونا الأخيرة، مما تسبب فى إلغاء معسكر الفريق بشرم الشيخ.

وتابع المهدي في تصريحات تليفزيونية أن المسحات التي ظهرت أمس الثلاثاء، اثبتت إصابة المدير الفني للفريق مختار مختار بفيروس كورونا وتم التواصل معاه وهو بحالة جيدة وستتم إعادة المسحة خلال ساعات للتأكد من النتيجة .

وأكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه تم اكتشاف 18 حالة مصابة بكورونا داخل فريق الانتاج الحربي بعد خضوعهم للمسحات.

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وأضاف سلطان في تصريحات تليفزيونية أن فريق الانتاج عقب عودتهم من المعسكر في شرم الشيخ تم خضوعهم لمسحات واكتشفنا إصابة 18 فردا بفيروس كورونا، متابعا أنه تم إخطار اللاعبين بالخضوع للعزل المنزلي خلال الفترة القادمة للإطمئنان على صحتهم .

وكشف سلطان أنه يوجد تهاون كبير في معسكرات بعض اأاندية خلال الفترة الماضية وأنه لابد من الالتزام بالاجراءات الوقائية واتباع التعليمات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا وعلى الاندية الحرص الشديد على اتخاذ الجدية مع اللاعبين خلال الفترة القادمة للحفاظ لاعبينا .