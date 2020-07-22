شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: محمد محمود و "نيدفيد" ضمن أهتمامات المنتخب الاولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وائل رياض المدرب المساعد للمنتخب الأوليمبي أن الثنائى محمد محمود و كريم " نيدفيد " لاعبى فريق الاهلى ضمن أهتمامات الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب لضمهم خلال المرحلة المقبلة للمنتخب الاولمبى عقب شفائهم من الأصابة التى شهدة فترة طويلة من العلاج .

وأوضح وائل رياض شيتوس خلال تصريحات تلفزيوينة أن باب المنتخب الاولمبى مفتوح أمام جميع اللاعبين عقب تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة سنة حيث يتنافس الكثير من اللاعبين في المشاركة بالحدث العالمى و أنه من حق لاعبى مواليد 97 المشاركة في البطولة .

وأشار وائل رياض أنه تم فهم بعض تصريحاته عبر موقع التواصل الاجتماعى الموجه الى أسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك بشكل خاطى و قائلا " دا كان هزار بينى وبين كابتن أسماعيل وتم الاتصال هاتفيا له لتوضيح الامر " .

ويعاني محمد محمود من إصابة في الرباط الصليبي غير أنه أقترب من العودة للملاعب وسيعود في غضون أيام قليلة للمران الجماعي ، فيما يتعافي كريم نيدفيد من جراحة الغضروف التى أجراها مؤخراً.

ويعول جميع لاعبى منتخب مصر الأولمبى المتوجين بكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة مصر 2019، على تسطير تاريخ رائع ومذهل في الأولمبياد المقبلة في فرصة ذهبية لتسويق وترويج أنفسهم داخل المعترك الرياضي الأكبر عالميًا.

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فيما سيواجه بعض اللاعبين وعلى رأسهم نجوم النادي الأهلي المعارين إلى الأندية الأخرى والذين ثبتوا أنفسهم بالتألق مع أنديتهم وكذلك المنتخب الأولمبي أزمة ربما في المشاركة حال عودتهم إلى القلعة الحمراء، حيث يتمنى أي لاعب من معارين النادي الأهلي، العودة إلى ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، لكن ربما يرفض بعضهم العودة لعدم المشاركة بشكل أساسي.

قرر شوقى غريب مدرب المنتخب الأولمبى، خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولى فى شهر أكتوبر المقبل، ويرغب شوقى غريب فى خوض مباراتين وديتين داخل أو خارج مصر فى أكتوبر مع المنتخبات الأجنبية وتحديدًا التى تأهلت لأولمبياد طوكيو 2021، كما بدأ غريب فى التواصل مع أكثر من منتخب فى الوقت الحالى تمهيدًا لإنهاء الاتفاق على خوض المباراتين الوديتين.

من ناحية أخرى، اتفقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، على إنهاء الدورى الجديد يوم 25 يونيو المقبل بدلا من أول يونيو كما كان مقررا، حيث سيبدأ غريب معسكره الإعدادى لأولمبياد طوكيو يوم 26 من نفس الشهر، وهو ما وافق عليه مسئولو الجبلاية، وحدد الاتحاد المصرة لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019-2020.