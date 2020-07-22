شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: عرضت على الأهلى انشاء استاد مشترك..وانتظروا مشروع قومى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه سبق وعرض على المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى انشاء استاد مشترك للناديين، خاصة وإن تكلفة بناء الاستاد ضخمة جدًا وكل نادٍ يحتاج لمبالغ كبيرة حتى يتمكن من إنشاء استاد خاص به، لافتًا إلى أن هذا المقترح قدمه فى عام 2015 ولقى استحسان فى البداية من محمود طاهر إلا إنه لم يتم.

أضاف أحمد مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إن أرض الزمالك فى 6 أكتوبر أصبحت ملكًَا للنادى الأبيض، ومن المنتظر أن يتم انشاء مشروع قومى على تلك الأرض، وسيكون هناك جزء استثمارى به مستشفى خاصة بالرياضيين وعيادات اليوم الواحد فيما يخص اصابات اللاعبين، وجزء فندقى ستديره إحدى شركات الفنادق العالمية، وسيكون الفندق عام وأيضًا للرياضيين، والعائد سيكون للزمالك والشركة المكلفة بالإدارة، أما المشروع الثالث هو نادى صحى لغير الأعضاء، والمشروع الرابع هو الاستاد الرياضى، وسيضم مول تجارى به مجموعة من المطاعم والمحال التجارية لتحقيق مكاسب منه.

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تابع عضو مجلس القلعة البيضاء، أن تكلفة المشروع بشكل عام ستصل لـ 2 مليار جنيه أو 2 مليار ونصف، وستصل تكلفة الاستاد بمفرده لمليار أو مليار ونصف، وتمويل المشروع سيكون بنسبة كبيرة من تمويل العضويات الجديدة، لاسيما وأن المشروع متوقع أن يحقق أرباحًا تصل لـ 4 مليار جنيه.

أردف أحمد مرتضى حديثه، مشيرًا إلى أن سعة فرع النادى فى 6 أكتوبر ستصل لـ 250 ألف عضو، وتصل قيمة العضوية لأول 3 ألاف بمقابل 80 ألف جنيه و 90 ألف جنيه و100 ألف جنيه، وفقًا للمؤهل الدراسى، لافتًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه فى أقل من سنتين، أما مشروع الاستاد سيحتاج لسنوات أكثر حتى يتم الانتهاء منه.