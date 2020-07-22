شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كوفى عقب الإصابة بـ"كورونا ": لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر البوركينابي محمد كوفى مدافع فريق سموحه السكندري عبر صفحتة الشخصة بموقع التواصل أنستجرام رسالة عقب أعلان إصابته بفيروس كورونا خلال معسكر الفريق ببرج العرب قائلا "فيس بوك":" قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا هو مولانا علي الله فليتوكل المؤمنون ، وأثبتت المسحة إصابة كل من البوركيني محمد كوفي والأوغندي ديريك لاعبي الفريق بفيرس كورونا ويقوم فريق سموحة كباقي أندية الدوري بمسحة أسبوعية للإطمئنان على اللاعبين بشكل مستمر وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وقرر الجهاز الطبي لفريق سموحة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية تجاه الثنائي وعزلهما.

فيما كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن رأيه في إقامة ودية الأهلي وسموحة يوم الجمعة المقبل بعد إعلان إصابة اثنين من لاعبي الفريق الأزرق بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة ، وقال سلطان في تصريحات تليفزيونية: "لا مانع من إقامة ودية الأهلي أمام سموحه بعد عزل اللاعبين الاثنين والاطمئنان على باقي الفريق" ، مضيفا أن سموحة ظهرت به نتائج إيجابية بعد ودية الزمالك حيث إن الفريقين يخضعان لمسحات كورونا بشكل أسبوعي للاطمئنان على حالة اللاعبين.

فى سياق متصل نصح محمد سلطان بتقليل عدد الوديات بين فرق الدوري خلال الفترة الحالية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو نشر العدوى ، حيث قال فى تصريحات تليفزيونية "يجب تقليل الوديات قدر الإمكان وكذلك تقليل الحاضرين في المباريات تفاديا لازدياد الحالات المصابة".

وتابع أن اتحاد الكرة أوضح للفرق ضمن الإجراءات الاحترازية حجز دور واحد في الفندق الذي يستضيف معسكر الفريق وتقليل عدد من يتعامل معهم الفريق قدر الإمكان ، مضيفا أن الأعداد انخفضت بشكل عام في مصر مؤخرًا بسبب الالتزام لكن التهاون سيؤدي للكثير من الأضرار.

فى سياق متصل كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة استمرار إصابات لاعبي الإنتاج الحربي بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولي مبارياته فى الجولة الـ18 للدوري و التى ستنطلق يوم 13 أو 14 اغسطس المقبل عقب إنتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و 13 من نفس الشهر.

استقر اتحاد الكرة على إستئناف مباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك أمام المصري ثم الأهلي أمام إنبي يوم 7 أغسطس على أن يلعب الزمالك مباراته الثانية من المؤجلات أمام الاتحاد السكندري يوم 10 أغسطس.

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