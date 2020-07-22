شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى خلص طاهر بـ20 مليون جنيه وصفقتان فى الطريق إحداهما مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن صفقة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب المنضم مؤخراً إلى القلعة الحمراء لم تتجاوز الـ 20 مليون جنيه، مضيفاً عبر برنامج "ملعب أون تايم"، أن الأهلي سيبرم صفقة على الأكثر أو صفقتين خلال الفترة المقبلة لأن إدارة النادي وضعت سقفاً للصفقات.

وقال شوبير: "الأهلي سيبرم صفقتين الأولى كانت طاهر محمد طاهر، والثانية لاعب صاعد لاقى القبول بعد ظهوره مع فريقه بمستوى لائق، ما زال الأهلي يتفاوض مع ناديه"، مضيفا أن الأهلي أنهى صفقة طاهر محمد طاهر بـ 20 مليون فقط مع 5 ملايين كحوافز، وقد تكون هناك صفقة مفاجأة لكنها تحتاج إلى جهد كبير جداً.

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في سياق متصل، شدد محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، على أهمية توقيت إقحام طاهر محمد طاهر صفقة الأهلى الجديدة فى المباريات مع فريقه الجديد، مشيداً بقدرات طاهر العالية وسرعته وقوته الجسدية ويجيد صناعة الأهداف التى يحتاجها الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عنصر السرعة والمهارة مهم جدا لأى فريق كبير فى العالم.

وأضاف يوسف فى تصريحات إذاعية أن طاهر محمد طاهر يتميز بالسرعة عن الثلاثى رمضان صبحى وحسين الشحات وجونيور أجاى، خاصة أن الأهلى يفتقد السرعة فى أجنحته باستثاء الإنجولى جيرالدو ولكنه لا يشارك بصفة دائمة مع الفريق.

وقال مدرب الأهلى السابق أن المنظومة الهجومية للفريق الأحمر افتقدت السرعة بعد رحيل وليد أزارو مهاجم الفريق إلى الدورى السعودى.