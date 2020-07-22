شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل: لاعبي الزمالك اكثر مهارة من الاهلي على مدار التاريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال محمد عبد الجليل نجم الاهلي السابق أن لاعبي الزمالك أكثر مهارة من نظراؤهم في الأهلي على مدار التاريخ ، وأضاف عبد الجليل في تصريحات تليفزيونية أن لاعبي الزمالك يمتلكون مهارة أكثر من لاعبي الأهلي على مدار تاريخ الدوري المصري ودائما يقدمون آداء مميز ويمتعون الجماهير داخل الملعب بالآداء والفوز بالبطولات والألقاب المحلية والإفريقية .
ووفقًا لرؤية مجلس الزمالك فإنه يرى أن الأبيض يستحق هذا اللقب لتتويجه ببطولات قارية أكثر من الأهلى فى القرن السابق، حيث توج الزمالك بتسع بطولات قارية، مقابل سبع بطولات توج بهم الأحمر في القرن العشرين، بينما منح الكاف هذا اللقب للأهلى وفقًا لنظام النقاط الذى تم وضعه والذى جاء يتضمن نقاط مختلفة للبطولات والوصول إلى أدوار متقدمة فى البطولات الأفريقية وهو النظام الذى أبدى مجلس الزمالك عدم عدالته -وفقا لرؤية المجلس الأبيض- لذا سيتم تقديم هذا الطعن بعدما تم ترجمة ملفات نادى الزمالك فى القضية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
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