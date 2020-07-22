شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل: لاعبي الزمالك اكثر مهارة من الاهلي على مدار التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد عبد الجليل نجم الاهلي السابق أن لاعبي الزمالك أكثر مهارة من نظراؤهم في الأهلي على مدار التاريخ ، وأضاف عبد الجليل في تصريحات تليفزيونية أن لاعبي الزمالك يمتلكون مهارة أكثر من لاعبي الأهلي على مدار تاريخ الدوري المصري ودائما يقدمون آداء مميز ويمتعون الجماهير داخل الملعب بالآداء والفوز بالبطولات والألقاب المحلية والإفريقية .

من ناحية اخرى أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه لم يتم تقديم ملف نادى القرن لاتحاد الكرة الأفريقى "الكاف" حتى الأن، مشيرًا إلى إن الملف يتم مراجعته من الناحية القانونية قبل إرساله للجهات المختصة لفتح التحقيق فى لقب نادى القرن الذى توج به الأهلى منذ 20 عامًا ، وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه يتم مراجعة ملف نادى القرن من الناحية القانونية حتى يلقى اهتمامًا من المسئولون فى الاتحاد الأفريقى والمحكمة الرياضية ، لافتًا إلى أن الزمالك يبحث عن حقوقه وليس فى خصومة مع الأهلى بشكل شخصى.

ووفقًا لرؤية مجلس الزمالك فإنه يرى أن الأبيض يستحق هذا اللقب لتتويجه ببطولات قارية أكثر من الأهلى فى القرن السابق، حيث توج الزمالك بتسع بطولات قارية، مقابل سبع بطولات توج بهم الأحمر في القرن العشرين، بينما منح الكاف هذا اللقب للأهلى وفقًا لنظام النقاط الذى تم وضعه والذى جاء يتضمن نقاط مختلفة للبطولات والوصول إلى أدوار متقدمة فى البطولات الأفريقية وهو النظام الذى أبدى مجلس الزمالك عدم عدالته -وفقا لرؤية المجلس الأبيض- لذا سيتم تقديم هذا الطعن بعدما تم ترجمة ملفات نادى الزمالك فى القضية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.