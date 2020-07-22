شكرا لقرائتكم خبر عن إداري الزمالك : كوفي أصيب بكورونا وخالط لاعبينا في ودية الاحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد زاهر المدير الإدارة للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنه تم إلغاء ودية الفريق الأبيض وطلائع الجيش بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، أضاف زاهر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك ويقدمه الإعلامى خالد الغندور:" العميد أحمد المهدي تواصل معى وأبلغنى بظهور حالة كورونا ويرغب في إلغاء المباراة وفورا رفعت الطلب للإدارة".

تابع زاهر:" أصيب محمد كوفى لاعب سموحة بفيروس كورونا واللاعب خالط جميع لاعبى الزمالك لأنه لم يراهم من فترة كبيرة".

فيما اعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي الغاء مباراة الزمالك الودية امام طلائع الجيش التي كان من المقرر ان تقام غدا في ستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية .

وأكد الموقع الرسمي تلقي احمد زاهر المدير الاداري للفريق مكالمة هاتفية من العميد احمد المهدي مدير الكرة بالنادي العسكري والذي ابلغه فيها باصابة عمرو جمال لاعب الجيش بفيروس كورونا ونظرا للخوف من مخالطة زملائه في النادي وحرصا علي سلامة لاعبي الزمالك فقد تقرر الغاء المباراة

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واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي خوض مرانا قويا في الخامسة من مساء غدا ، وتقسيمة بين فريقين علي الملعب بالكامل، في صورة مباراة ودية بين فريقين من الززمالك بعد الغاء ودية طلائع الجيش التي كان مقررا لها غدا بعد التأكد من إصابة عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش بفيروس كورونا.

من ناحية اخري وعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ، اللاعبين الناشئين المتواجدين بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب بمنحهم فرصة المشاركة في المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في الفترة الحالية، وطالب كارتيرون ناشئي الزمالك بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات من أجل الظهور بمستوى متميز والحصول على فرصة المشاركة في المباريات.

وخاض طارق حامد لاعب وسط الزمالك تدريبات تأهلية لليوم الثاني عقب اصابته أول أمس الأحد بشد في العضلة الامامية في مباراة سموحة الودية، وشارك مع طارق حامد في التدريبات التأهيلية اليوم كل من مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الفريق، عقب شفائهما من فيروس كورونا ، وذلك علي هامش المران المسائي للفريق والذي أقيم مساء اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب، ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني إلى تجهيز فتحي وبامبو للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة لحاجة الفريق لهما.

بينما عقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين على هامش التدريب المسائي اليوم الذي أقيم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب، وطالب المدير الفني للزمالك لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة الحالية والتدريب بجدية من أجل الاستعداد للمباريات الرسمية التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة، والتي تبدأ بمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدوري.