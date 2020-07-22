شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: المغرب وتونس والإمارات لم يتقدموا بطلب لاستضافة دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب لاستضافة بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأنه لا صحة لما تم تداولة عن تقدم الإمارات أو تونس أو المغرب بطلب لاستضافة البطولة، وأضاف شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم"، أن الاتحاد الأفريقي قرر أن تقام المسابقة بنظام الذهاب والإياب بعدما وجد أن مصر فقط هي التي تقدمت بطلب استضافة البطولة.

وواصل شوبير بأن طلب مصر لاستضافة البطولة، سانده دعم كبير من وزارة الشباب والرياضة ، وتراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة، حيث من المقرر أن يلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

وقال موقع "le 360" المغربى إن "كاف" قرر إلغاء القرار السابق القاضى بإجراء مباريات نصف نهائى دورى الأبطال بنظام "المباراة الفاصلة"، على أن تقام شهر سبتمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب كما كان معمولاً به فى النسخ الماضية. Advertisements

من جانبه، أكد مصطفي عبدالمنعم "شطة"، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن المكتب التنفيذي كان يريد إبعاد الحرج عنه لذلك قام بتحويل ملف دوري أبطال أفريقيا إلى لجنة المسابقات، وقال شطة فى تصريحات تليفزيونية ، "الاتحاد الأفريقي كان فى حرج بعد اعتذار الكاميرون، وكانت مصر قريبة من استضافة البطولة بعد تقدمها، ولكن كاف أراد أن يخرج من هذا المأزق وقرر إقامة دور نصف النهائي من ذهاب وعودة".

وأضاف: "لا نملك النفوذ الآن داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهاني أبوريدة لم يفعل شييء، ومصر تستحق تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا، والضغوطات المغربية قوية للغاية".