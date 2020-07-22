شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب الأهلي والزمالك من عودة نظام "الذهاب والإياب" بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالعودة لنظام الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليعزز من حظوظ قطبي الكرة المصرية في الوصول للمشهد النهائي بالبطولة.

وشهد اجتماع لجنة المسابقات أول أمس الاثنين إثارة بالغة، بعدما تسبب العرض المصري لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا في إحباط العرض المغربي المُقدم منذ اجتماع المكتب التنفيذي الأخير.

وتمسك هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لـ كاف خلال فيديو تم عرضه بالاجتماع بالعرض المصري المقدم منه بالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع إصرار فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونائب رئيس كاف على عدم النظر في العرض المصري.

وأكد أبو ريدة على أحقية مصر في التقدم بعرض لاستضافة البطولة، وقدرتها بدعم الدولة على تنظيمها بأفضل شكل ممكن لصالح الأندية الـ4 في السباق.

فيما برر لقجع موقفه بأن المغرب تقدمت بعرض رسمي لاستضافة المتبقي من البطولة خلال اجتماع المكتب التنفيذي الأخير لـ كاف، مع ظهور مشاكل الكاميرون في الاستضافة، لكن العرض المصري تم تقديمه بعد إعلان رفض الكاميرون.

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وتسبب ذلك في اقتراح عودة العمل بنظام الذهاب والإياب، وهو ما تم الموافقة عليه في النهاية، مع تحديد ملعب النهائي لاحقا بعد تحديد طرفي المباراة، بعدما أعلنت الكاميرون رسميا أنها لن تستضيف ما تبقى من البطولة.

لمعرفة مكاسب القطبين من العودة لنظام الذهاب والإياب.. اضغط هنا

وكان كاف قد حدد شهر سبتمبر لإقامة المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربي.