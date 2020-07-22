مدرب منتخب مصر: الزمالك هو نادي القرن من وجهة نظري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يرى طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، أن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي من وجهة نظره الشخصية.

وقال طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "نظام الذهاب والإياب في دوري أبطال أفريقيا أفضل وفرصة للأهلي والزمالك".

وأضاف: "من الصعب أن يفوز الزمالك بالدوري هذا الموسم، والأهلي يقدم أداء ثابت قبل فترة التوقف".

واختتم المدرب العام لمنتخب مصر: "من وجهة نظري الزمالك هو نادي القرن، وأي شخص زملكاوي سيرى ذلك، وأي شخص أهلاوي سيرى أن الأهلي هو نادي القرن".