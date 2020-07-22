الشامي: البعض يحاول "تفصيل" لوائح في اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

صرح محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن اللائحة الموجودة في اتحاد الكرة المصري ويتم العمل والرجوع اليها تختلف عن اللائحة الموجودة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال الشامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن اتحاد الكرة يعمل حاليا باللائحة الاسترشادية التي تم تفويض اللجنة الأوليمبية بوضعها في وقت سابق، مشيرا إلى أن اعضاء الاتحاد لم يدعوا لعقد جمعية عمومية غير عادية في تلك الفترة لوضع اللائحة.

وأوضح، أن اتحاد الكرة هي الوحيدة المخالفة للوائح الأندية، والبعض يحاول وضع لوائح تفصيل من اجل استفادة أسماء بعينها.

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وانتقل للحديث عن رابطة الأندية، مشيرا إلى أن النادي الأهلي دعم وساند مقترحات رابطة الأندية، خالد مرتجي كان متحمسا للغاية لرابطة الاندية وعرض مشروع بطاقات حضور الجمهور.

واكد أن أحمد مجاهد،عضو اتحاد الكرة السابع طلب الغاء اجتماع رابطة الأندية بحجة عدم علم ابو ريدة به، وصُدم بقرار حل رابطة الأندية.

وأتم:" انصح اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، سرعة الاتفاق على تفعيل رابطة الاندية في جميع اقسام الدوري، ووضع اللائحة التنفيذية لثلاث روايط، وعمل التراخيص الخاصة بالاندية".