بالفيديو.. تريزيجيه يعلق على هدفه في شباك آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علّق الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا على الهدف الذي قاد به فريقه لإسقاط آرسنال في الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تريزيجيه في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "استطعت إثبات حضوري في المباريات الصعبة، وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي لأننا نستحق ذلك".

وأضاف صاحب الـ25 عاما: "الفريق بذل مجهودا كبيرا هذا الموسم، وعلى المستوى الشخصي بذلت الكثير من الجهد هذا العام لتحقيق أهدافي، أتمنى في المباراة القادمة نحقق أهدافنا التي نحتاج إليها".

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وكان تريزيجيه أحرز سادس أهدافه في أول مواسمه ببريميرليج من تصويبة صاروخية سكنت شباك آرسنال، وسيحل الفريق ضيفا في المباراة المقبلة على وست هام في الجولة الأخيرة من المسابقة يوم الأحد المقبل.

وبات هذا الهدف هو الثالث لتريزيجيه في مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو نفس عدد الأهداف التي أحرزها في أول 30 مباراة له في المسابقة.

يُذكر أن هدف تريزيجيه رفع رصيد أستون فيلا إلى 34 نقطة قبل الجولة الأخيرة، ليخرج فريقه من المراكز الثلاثة الأخيرة التي تهبط بأصحابها إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ 28 فبراير الماضي.