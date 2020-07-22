مصدر في الاتفاق السعودي يوضح لمصراوي سبب رحيل أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

كشف مصدر مسؤول في نادي الاتفاق السعودي كواليس أزمة المغربي وليد أزارو المعار من صفوف النادي الأهلي لنهاية الموسم.

وكان أزارو قد انقطع عن تدريبات الفريق السعودي ولم يصل لاتفاق معه بشأن تمديد الإعارة.

وقال مصدر في الاتفاق لـ"الخليج 365"سيتم إرسال 100 ألف دولار مستحقات الأهلي خلال أيام، الأهلي لم يُخل باتفاقه معنا، من لم يلتزم هو أزارو".

وتابع "تفاصيل عقد أزارو معنا 480 ألف دولار بواقع 80 ألف دولار في الشهر، حصل على راتب شهرين، وبسبب أزمة كورونا حصل على 50% مما تبقى له".

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وواصل "وقت تفعيل بند الشراء طلب مليون ونصف المليون دولار في موسم، وقبل رحيله بيومين طلب مستحقاته بشكل كامل وشهرين مقدم".

ومن جانبه قال خالد الناصر أمين عام نادي الاتفاق السعودي في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر "أون تايم سبورتس2" "إدارة الأهلي كانت محترفة ومتعاونة معنا، لكن لم نصل لاي اتفاق مع ازارو، كان هناك حرص على تجديد الاعارة لكن لم يكن هناك اي نجاح في التفاوض مع اللاعب، وبالتالي هو الآن يعود للأهلي".

وأضاف "علاقتنا مع وليد أزارو وصلت لطريق مسدود بسبب المغالاة في طلباته المالية".

وأكمل "وليد ازارو قد لا يلعب لأي نادي سعودي خلال المرحلة المقبلة بناء على لائحة الاتحاد السعودي الخاصة باللاعبين الذين لن يقوموا بتمديد فترات الإعارة والعقود بعد أزمة كورونا".