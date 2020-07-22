طارق مصطفى: لن نستدعي المحترفين لمعسكر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، أن عودة دوري WE المصري ستشكل فارقاً بالنسبة للمنتخب الوطني، مشيراً إلى صعوبة انضمام المحترفين في معسكر المنتخب في شهر أكتوبر.

وقال طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "عودة الدوري ستشكل فارقاً معنا في المنتخب ونشاهد المباريات الودية حاليا، ونشعر بالقلق بعد ظهور أعداد كبيرة مصابة بفيروس كورونا".

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وأضاف: "الأمور كانت صعبة عندما تولينا مهمة قيادة المنتخب واللاعبين كانت حالتهم سيئة، والتعادل أمام كينيا وجزر القمر ليس طموحنا، ولم نشتغل بصورة كبيرة حتى الآن".

وواصل طارق مصطفى: "اتخذنا قرارنا ضد لاعبي بيراميدز براحة تامة وكنا سنتخذ الموقف ذاته لو حدث من الأهلي والزمالك".

واختتم المدرب العام لمنتخب مصر: "نريد عمل معسكر ولعب مباريات ودية ولكن هناك ضغط في المباريات ولا يوجد قرار رسمي حتى الآن من الفيفا، إذا أُقيم معسكر في شهر أكتوبر سيكون من الصعب استدعاء المحترفين لأننا نريد تجهيز اللاعبين في الدوري".