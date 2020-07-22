هاني سعيد: ننتظر تعديل ملعب نهائي الكونفدرالية.. ولم نفاوض رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الوضع في الوقت الحالي مقلق بعد ظهور عدد حالات مصابين بفيروس كورونا في فريق الانتاج الحربي، مشيراُ إلى أنه ينتظر تعديل ملعب نهائي بطولة الكونفدرالية في حالة صعود الفريق للمباراة النهائية.

وقال هاني سعيد في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "الوضع مقلق بالطبع بعد سماع هذا الرقم الكبير من مصابي كورونا في فريق واحد، الموضوع صعب للغاية".

وأضاف: "سنلعب بعد غد مع الزمالك ويوم 29 المصري ولم يطرأ شيء جديد حتى الآن بتأجيل أو إلغاء أي مباراة، نحن نجلس في نفس الفندق مع الزمالك وعملنا المسحة اليوم والنتيجة ستظهر غدا".

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وتابع هاني سعيد: "الاتحاد المصري يريد مصلحة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، وكان على تواصل مع المدير التنفيذي لدينا قبل تقدمه بطلب إقامة المباريات ذهاباً وإياباً".

وواصل: "كنت أفضل لعب نصف النهائي من مباراة واحدة في المغرب، لأن هناك حالة سلبية إذا لعبنا في غينيا في توقيت صعب وملعب غير معروف وفي درجة حرارة عالية وفي هذه الظروف".

وأضاف: "ننتظر تعديل قرار لعب المباريات في المغرب في حالة صعودنا إلى النهائي، لأننا سنلاقي وقتها فريق مغربي لأن الوضع لن يكون متكافيء".

واختتم هاني سعيد: "رمضان صبحي اختيار لأي فريق ولكن لم نفاوضه هو أو أحمد الشيخ، والزمالك لم يتواصل بشكل رسمي لضم دونجا".