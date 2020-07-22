صلاح يحتفي بتريزيجيه (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بمواطنه محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا بعد تسجيل هدف فوز فريقه على آرسنال في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لاحتفال محمود تريزيجيه بسادس أهدافه في أول مواسمه ببريميرليج، والذي جاء من تصويبة صاروخية على الطائر.

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وبات هذا الهدف هو الثالث لتريزيجيه في مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو نفس عدد الأهداف التي أحرزها صاحب الـ25 عاما في أول 30 مباراة له في المسابقة.

يُذكر أن هدف تريزيجيه رفع رصيد أستون فيلا إلى 34 نقطة قبل الجولة الأخيرة، ليخرج فريقه من المراكز الثلاثة الأخيرة التي تهبط بأصحابها إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ 28 فبراير الماضي.