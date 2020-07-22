ضياء السيد: أزارو أفضل مهاجم في الأهلي آخر موسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال ضياء السيد، المدرب السابق لمنتخب مصر، إنه وليد أزارو هو أفضل مهاجم تواجد في الأهلي خلال الموسمين الماضيين.

وأضاف السيد ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج البريمو على فضائية النهار ـ "مروان مجتهد ويحاول ولكن لديه سوء حظ بينما أزارو تم تجربته وكان هدافاً للدوري وأفريقيا في وقت كان الفريق مستقر مع حسام البدري".

وتابع المدرب السابق لمنتخب مصر:"هبوط مستوى أزارو حدث مع أشياء كثيرة في فترة كان الأهلي يُعاني من التخبط؛ خاصة بعد تغيير 3 مدربين: كارتيرون، لاسارتي ويوسف فحدث للأهلي هبوطاً بعد رحيل حسام البدري وكان هناك تسرعاً واستمر الأمر حتى قام الأهلي بعمل انتدابات جيدة واكتملت العناصر وحدث استقرار فني".

وأتم ضياء السيد حديثه بالإشارة إلى أن وليد أزارو كان قد قدم مستوى جيداً خلال فترة إعارته في الانتقالات الشتوية الماضية بنادي الاتفاق السعودي.