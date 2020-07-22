الإنتاج الحربي يعلن إصابة مختار مختار بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، على أن الحالة المعنوية لدى الجميع جيدة ولا يوجد أي مشاكل بعد اكتشاف حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة قد كشف عن ظهور 18 حالة إيجابية بكورونا بين صفوف الانتاج الحربي بعد معسكر شرم الشيخ.

وقال مهدي في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر" "نحن نتواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة واللجنة الطبية، لا يوجد أي مشاكل والأمور تسير على ما يرام".

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واستمر "هناك حالة مفاجأة بسبب الرقم، لكن خلال ساعات سيكون هناك مسحة وتحاليل إضافية للإطمئنان على الجميع بسبب أن رقم كبير، نحن نساعد الجميع ونعمل ونستعد بكل قوة".

واستمر "حالة جميع اللاعبين المعنوية جيدة، لا يوجد أي أعراض ظهرت على أي شخص في المعسكر، لن ندفن رؤوسنا في الرمال، قد يكون هناك خطأ حدث في المعسكر أو تهاون من البعض في تطبيق الإجراءات".

وشدد "مختار مختار حالتة طيبة ولا يعاني أي أعراض، يأخذ الأمر بكل بساطة وحالته المعنوية طيبة".

واختتم "بعد المسحة الإضافية سوف نتأكد من العدد وكل ما يتعلق بالمصابين وسوف يتم توفير العلاج اللازم للجميع في المنزل دون أي مشاكل".