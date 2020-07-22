محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم أمس الثلاثاء:
رسميا.. إعلان مواعيد عودة دوري السوبر والكأس لكرة السلة
رسالة من رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة للأندية بشأن كورونا
رسميا.. الزمالك يعلن إلغاء ودية طلائع الجيش.. وقلق بين اللاعبين
بالفيديو.. تريزيجيه يقود حلم فيلا بهدف رائع في آرسنال
الزمالك يختتم استعداداته للطلائع.. وتأهيل ثلاثي الفريق
اتحاد الكرة: ظهور 18 حالة إيجابية بكورونا في الانتاج الحربي
خطوة واحدة تفصل دي بروين عن عرش هنري في بريميرليج
مران الأهلي.. حضور الخطيب.. جلسة فايلر والشناوي.. وراحة أجايي
مصدر في الأهلي لمصراوي: فايلر يكتفي بوديتي الجونة وسموحة قبل استكمال الدوري
اشتعال سباق الهدافين.. سترلينج يعادل صلاح بثنائية "الأفضل"
عمرو جمال يعلن إصابته بفيروس كورونا
شرطة ميرسيسايد تحذر جماهير ليفربول من التجمع حول آنفيلد
بالفيديو.. التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الاتحاد وطنطا الودية
استفتاء ماركا.. بنزيما يتجاوز ميسي.. وزيدان الأفضل
نادٍ درجة ثانية يفاوض الزمالك لضم أحداد
مليون و600 ألف جنيه.. الزمالك يسدد القسط الأخير لأرض أكتوبر (مستند)
مدير أعمال جيان لمصراوي: فوضنا وكيل في مصر.. ولدينا ميزة لفريقه القادم
مصدر يكشف لمصراوي.. موقف الأهلي مع أزارو.. وشرط واحد لعودته إلى الاتفاق
تقارير: تجديد إعارة النني ضمن خطط مدرب بشكتاش للموسم الجديد
الخليج 365 يكشف تفاصيل جلسة الخطيب وفايلر
صحيفة مغربية: الوداد مهدد بفقدان 6 لاعبين قبل مواجهة الأهلي بالأبطال
رئيس ستاد القاهرة يوضح موقف من استضافة مباريات الأهلي والزمالك في أفريقيا
البدري: باب المنتخب مفتوح لأي لاعب.. وأحتاج لجهود كوكا
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. 18 إصابة كورونا بالإنتاج الحربي.. وتريزيجيه يُبقي حلم البقاء لأستون فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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