طارق مصطفى يكشف نصيحة حسام البدري لـ"تريزيجيه"

نصح طارق مصطفى مدرب العام المنتخب الوطني، محمود حسن تريزجيه لاعب المنتخب وأستون فيلا الإنجليزي، بالاستمرار في الدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم، مؤكدا أنه في حالة هبوط فريقه في الدرجة الثانية لا ينصحه بالاستمرار مع الفريق.

وقال مصطفى خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إنه يتوقع ان ينتقل تريزيجيه لإحدى فرق الدوري الإنجليزي في حالة هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية.

وأضاف أن تريزجيه يختلف في بدايته عن رمضان صبحي بالدوري الإنجليزي، لأن فريق تريزيجيه يوجد به لاعبين مميزين ساعدوه على التألق عكس رمضان صبحي.

وأتم ان حسام البدري المدير الفني للفراعنة نصح تريزيجيه أن يكون اكثر ايجابية على المرمى في معسكرات المنتخب الماضية، لان تريزجيه يمتلك مميزات كبيرة.