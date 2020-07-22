بيراميدز يوضح حقيقة تفاوضه مع رمضان صبحي وأحمد الشيخ

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن فريقه لم يدخل في مفاوضات لضم رمضان صبحي أو أحمد الشيخ لاعبا الأهلي خلال الفترة الحالية. وقال سعيد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن "رمضان صبحي مطلب لجميع الفرق نظرا لمستواه المميز الذي يقدمه مع النادي الأهلي أو المنتخب". عبر فضائية صدى البلد إلى أن "رمضان صبحي مطلب لجميع الفرق نظرا لمستواه المميز الذي يقدمه مع النادي الأهلي أو المنتخب". وتابع أن أحمد الشيخ لم ندخل Advertisements معه في مفاوضات لضمه للفريق في الموسم المقبل كما تردد نهائيا. معه في مفاوضات لضمه للفريق في الموسم المقبل كما تردد نهائيا. وأتم أن الزمالك فاوضنا بشكل ودي لضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق لم تترقي للمفاوضات الرسمية. ومن المقرر استكمال الدوري الممتاز ابتداء من السادس من اغسطس المقبل بعد توقف 4 اشهر بسبب فيروس كورونا.

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