أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لفريق بيراميدز، أن الفريق سيواجه الزمالك وديا يوم الخميس. وقال هاني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سنواجه الزمالك الخميس المقبل وديا استعدادا لعودة الدوري، ونقيم معا في فندق واحد". هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سنواجه الزمالك الخميس المقبل وديا استعدادا لعودة الدوري، ونقيم معا في فندق واحد". وأكمل: "أتمنى خوض نصف نهائي الكونفدرالية في المغرب من مباراة واحدة". ومن المقرر استكمال منافسات الدوري في السادس من اغسطس المقبل بعد توقف اكثر من 4 اشهر بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يواجه الزمالك وديا الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.