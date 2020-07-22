الزمالك: حالة من التخوف بين لاعبي الفريق بعد مصافحة لاعب سموحة المصاب بكورونا

أكد أحمد زاهر المدير الإداري للفريق الأول بنادي الزمالك، أن هناك حالة من التخوف بين لاعبي الفريق بعد مصافحتهم محمد كوفي مدافع سموحة، المصاب بفيروس كورونا.

وقال زاهر خلال تصريحات تليفزيونية عبر

قناة الزمالك، "محمد كوفي لاعب الزمالك السابق وسموحة الحالي، مصاب بفيروس كورونا، وصافح لاعبي الزمالك خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين، وهناك حالة قلق بين اللاعبين بسبب تخوفهم من الإصابة".

وكان الزمالك خاض مباراة ودية أمام سموحة يوم الأحد الماضي ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدوري.

وأضاف " خالد مهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش أبلغنا بإلغاء ودية الفريق مع الزمالك بسبب ظهور حالة إيجابية بالفريق العسكري".