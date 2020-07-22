خالد المهدي: إعادة المسحة الطبية لفريق الإنتاج خلال ساعات

أكد خالد المهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي أنه سيتم إعادة المسحة الطبية لجميع أفراد فريق الإنتاج الحربي خلال ساعات للتأكد من سلامة الجميع. واضاف المهدي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن جميع لاعبي الفريق سيخضعون لمسحات طبية خلال ساعات من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة والوقائية للاعبين خلال الفترة القادمة. ساعات من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة والوقائية للاعبين خلال الفترة القادمة. وتابع: أخطرنا جميع الحالات بالعزل المنزلي وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المصابين وسيتم إعادة المسحات الطبية للتأكد من الحالات.

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