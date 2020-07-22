محمد سلطان ينصح بتقليل الوديات بين الفرق لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

نصح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، بتقليل عدد الوديات بين فرق الدوري خلال الفترة الحالية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو نشر العدوى.
قال سلطان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذييقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "يجب تقليل الوديات قدر الإمكان وكذلك تقليل الحاضرين في المباريات تفاديا لازدياد الحالات المصابة".
وتابع أن اتحاد الكرة أوضح للفرق ضمن الإجراءات الاحترازية حجز دور واحد في الفندق الذي يستضيف معسكر الفريق وتقليل عدد من يتعامل معهم الفريق قدر الإمكان.
وواصل أن الأعداد انخفضت بشكل عام في مصر مؤخرًا بسبب الالتزام لكن التهاون سيؤدي للكثير من الأضرار.
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