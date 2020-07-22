نجم الأهلي السابق: لاعبو الزمالك أكثر مهارة من الأهلي على مدار التاريخ

قال محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق إن لاعبي الزمالك أكثر مهارة من الأهلي على مدار التاريخ. وأضاف عبد الجليل في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو خلال استضافته على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق أن لاعبي الزمالك يمتلكون مهارة أكثر من النادي الأهلي على مدار تاريخ مهارة أكثر من النادي الأهلي على مدار تاريخ الدوري المصري ودائما يقدمون آداءً مميزًا ويمتعون الجماهير داخل الملعب بالآداء والفوز بالبطولات والألقاب المحلية والإفريقية.

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