نجم مانشستر سيتي: مباراة ريال مدريد في دوري الأبطال اختبار قوي

تحدث رحيم ستيرلينج نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي فاز على ريال مدريد في عقر داره بهدفين مقابل

هدف في مباراة الذهاب.

وقال ستيرلينج خلال تصريحات لشبكة سكاي سبورتس العالمية، " مواجهة ريال مدريد ستكون اختبارا قويا لنا، لأن الريال فريق قوي للغاية وأنهى الموسم

بشكل رائع".

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي بضيفه ريال مدريد في السابع من أغسطس المقبل ضمن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وبسؤاله عن انتصار فريقه على واتفورد برباعية، أجاب ستيرلينج، " كنت أود تسجيل هاتريك في مباراتنا أمام واتفورد، لكن لم استطع سوى إحراز هدفين".