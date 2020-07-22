مدير الكرة بالإنتاج الحربي يعلن إصابة مختار مختار بكورونا

أكد خالد المهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي أن مختار مختار المدير الفني للفريق تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وتابع المهدي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع

الإعلامي محمد فاروق، أن المسحات التي ظهرت اليوم أثبتت إصابة المدير الفني للفريق مختار مختار بفيروس كورونا وتم التواصل معاه وهو بحالة جيدة وستتم إعادة المسحة خلال ساعات للتأكد من النتيجة.

يذكر أن رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن إصابة 18 فردًا من فريق الإنتاج الحلربي بفيروس كورونا، بعد إثبات إيجابية التحاليل والمسحات الطبية لهم.