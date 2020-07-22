ضياء السيد: أزارو أفضل مهاجم خلال الموسمين الماضيين

قال ضياء السيد مدرب المنتخب السابق إن المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي يُعد من أفضل المهاجمين خلال الموسمين الماضيين.
وأضاف مدرب الفراعنة في تصريحات خاصة لبرنامجالبريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن عودة أزارو للأهلي عقب انتهاء إعارته مع نادي الاتفاق السعودي إضافة قوية للقلعة الحمراء خاصة بعدما الآداء المميز الذي قدمه مع هذا الموسم.
وتابع أن الأهلي لديه بادجي ومع عودة أزارو سيكون الجانب الهجومي مميز جدا الموسم القادم لقدرة الثنائي على إضافة القوة الهجومية .
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