شاهد صور تريزيجيه في مباراة أستون فيلا وآرسنال “قذيفة وسجدة وهروب من الهبوط”

عاش الجناح الدولي المصري “محمود تريزيجيه” ليلة استثنائية، مساء اليوم الثلاثاء، حين قاد فريقه أستون فيلا لهزيمة آرسنال على ملعب فيلا بارك، في إطار الجولة 37 من الدوري الانجليزي الممتاز، بتسجيل هدف الفوز الوحيد بتصويبة صاروخية داخل منطقة الجزاء عانقت الزاوية اليسرى للمرمى في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

ورفع تريزيجيه رصيد أهدافه لـ 6 في الدوري الانجليزي هذا الموسم ليصبح على بُعد هدف وحيد من متصدر لائحة هدافي نادي أستون فيلا “جاك جيريليش”.

وسجد محمود تريزيجيه شكرًا إلى الله بعد تسجيله للهدف مباشرةً، وعاود السجود من جديد فور إطلاق الحكم لصافرة نهاية اللقاء، حيث تسبب هذا الفوز في تقدم أستون فيلا نحو المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن واتفورد صاحب المركز الـ 18.

وحتى لو لم يتمكن أستون فيلا من الحفاظ على مكانته ضمن أندية البريميرليج، حين يواجه وست هام يونايتد في الجولة 38، ستبقى هذه الليلة في مكانة خاصة بين أميز ليالي اللاعبين العرب والمصريين تحديدًا في تاريخ الدوري الانجليزي، فقد تسبب هدف تريزيجيه في إنهاء أحلام آرسنال في الترشح إلى منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل، والتجمد عند النقطة 53 في المركز العاشر بفارق 6 نقاط عن ولفرهامبتون صاحب المركز السادس.

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