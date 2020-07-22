بعد رفضه تمديد إعارته.. الاتفاق يضع وليد آزارو في القائمة السوداء

وضع نادي الاتفاق، اللاعب المغربي “وليد آزارو” ضمن القائمة السوداء، والتى تجبر الأندية السعودية على منع ضم أي لاعب مستقبلا، رفض الالتزام بتمديد عقده حتى نهاية الموسم، بعد قرار عودة الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن أمين عام نادي الاتفاق “خالد الناصر “، انتهاء علاقة الفريق رسميا مع آزارو، معلنا صرف النظر تماما عن تمديد إعارة المهاجم المغربي، بعد وصول العلاقة معه إلى طريق مسدود، بعد تمسكه بمطالبه المالية، ورفضه العروض التي قدمتها له إدارة الفريق طيلة الفترة الماضية.

وأكد الناصر، أن مطالب آزارو كانت مبالغ فيها، ولم يستطع الاتفاق تلبيتها، مشيرًا إلى أن ناديه سيقدم شكوى رسمية ضد اللاعب، لوضعه ضمن القائمة السوداء، والتي تمنع أي نادٍ سعودي من ضم اللاعب مستقبلا طبقا للوائح لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تم إصدارها مؤخرا.

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وأكد أمين نادي الاتفاق، بأن الأهلي كان متعاونا معهم لأقصى درجة، ووافق على تمديد إعارة آزارو لنهاية الموسم الجاري، لكن المطالب المالية للاعب وراء فشل المفاوضات، وبالتالي تم صرف النظر عن تمديد الإعارة، مؤكدا بأن اللاعب سيعود للفريق القاهري بداية من الموسم القادم.

وأشار إلى أن آزارو يتبقي له راتب شهر يونيو فقط، والنادي سيقوم بإرسال المبلغ المتبقي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العقوبات تنتظر المهاجم المغربي من جانب اتحاد كرة القدم السعودي.

وكان الأهلي قد أعار وليد آزارو إلى نادي الاتفاق لمدة 6 أشهر، تنتهي في ختام شهر يونيو الماضي، لكن لظروف توقف المسابقات الكروية بسبب جائحة كورونا، قامت الأندية بتمديد عقود لاعبيها إلى شهر أكتوبر، فيما رفض بعض اللاعبين إكمال الموسم وسيتم وضعهم ضمن “القائمة السوداء”، التى تمنع تواجدهم مستقبلا في الملاعب السعودية.

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